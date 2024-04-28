Emre Belözoğlu'nu kurtaran Rizesporlu futbolcuyu açıkladı. Volkan Aliakar yazdı

Son dönemde Süper Lig'deki en keyifli maçlardan birini izledik.

Bir tarafta Lig dördüncülüğü hedefini kovalayan Çaykur Rizespor diğer tarafta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü vardı.

Başlama düdüğüyle birlikte Rize fırtınası esmeye başladı. Yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada ev sahibi de öyle iştahlıydı ki Başkent temsilcisi ilk dakikalarda neye uğradığını şaşırdı.

Ataklar peş peşe geldi. 6. dakikada Gaic vurdu, Bahadır çıkardı. 3 dakika sonra gol geldi. Ancak pozisyonun başlangıcında ofsayt tespit edilince Gaich'in golü iptal oldu.

Karadeniz ekibi pes etmedi, iyi oyununun karşılığını 25. dakikada aldı. Olawoyin sağdan ceza sahasına girdi, ortasını yaptı. Gaich kafayla fileleri havalandırdı. 32'de fark 'ye çıktı. İlk golün asistini yapan Olawoyin bu kez golü atan isim oldu.

Soyunma odasına 2-0'ın avantajıyla giren Çaykur Rizespor'da keyifler yerindeydi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kötü gidişe çare bulma adına ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Ali Sowe ve Cephas kenara geldi, Bajic ile Chatzigiovannis oyuna girdi.

Dengeyi kuran, ancak net bir pozisyon üretemeyen Başkent temsilcisinin imdadına Rizespor kalecisi Gökhan Akkan yetişti.

56. dakikada sondan ortalanan topa Bajic cılız bir kafa vuruşu yaptı. Gökhan'ın avuçlarının içinden kaçırdığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Farkı 1'e indiren Ankaragücü iyice iştahlandı. 60'ta Chatzigiovannis çok sert vurdu, Gökhan'ı geçen top iki direğin köşesine çarpıp auta gitti.

Dakikalar ilerledikçe Ankaragücü adeta maçı tek kaleye döndürdü.

Derler ya bu sıcağa kar dayanmaz diye..

90+9'da kullanılan kornerde kaleci Bahadır da ileri çıktı, ceza sahası içini karıştırdı. Arka direkteki Garry Rodrigues de skoru 2-2'ye getirip Ankaragücü'ne altın değerinde 1 puanı kazandırdı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapayan Rizespor ikinci yarıda yediği gollerle 4. sıra hayalinde ağır yara aldı. Bu beraberlikle 49 puana ulaşan Karadeniz ekibi 7. sırada kaldı.

Ankaragücü ise 38 puanla alt sıralardan uzaklaşma adına bir adım daha attı.