Ankara trafiğine seçim düzenlemesi: Bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yerel seçimler nedeniyle sabah 08.00’den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi. Buna göre; sabah 08.00’den, 2 Nisan Salı günü yoğunluk sona erene kadar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binası çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yerel seçimler nedeniyle trafiğe kapatılacak yollara ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"31 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binası, İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları çevresinde alınacak tedbirler kapsamında; ihtiyaç olması halinde;

31.03.2024 tarihinde saat 08.00’den 02.04.2024 tarihinde yoğunluk sona erene kadar;

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binası çevresinde bulunan;

- Ihlamur Caddesinin Atatürk Bulvarı ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümünün,

- Elgün Sokağın Necatibey Caddesi ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümünün,

- Ihlamur Sokağın tamamının,

31.03.2024 tarihinde saat 08.00’den itibaren yoğunluk sona erene kadar;

- İl Seçim Kurulu binası çevresinde;

- Kızılırmak Caddesinin Esat Caddesi ile Olgunlar Caddesi arasında kalan bölümünün,

- Çankaya Geçici 1. İlçe Seçim Kurulu (Hamdullah Suphi İlkokulu Spor Salonu, Emek Mah. 15. Cadde No:138) çevresinde bulunan;

- 9. Caddenin Bişkek Caddesi ile Şehit Meryem Yılmaztürk Caddesi arasında kalan bölümünün,

- 15. Caddenin 9. Cadde ile 12. Sokak arasında kalan bölümünün,

- 11. Sokağın Şehit Meryem Yılmaztürk Caddesi ile 15. Cadde arasında kalan bölümünün,

- Çankaya Geçici 2. İlçe Seçim Kurulu (Kemal Atatürk İlkokulu Spor Salonu, Şehit Cengiz Karaca Mah. Kabil Caddesi No:119 Yukarı Öveçler) çevresinde bulunan;

- 1056. Sokağın tamamının,

- Çankaya Geçici 3. İlçe Seçim Kurulu (Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Tek. Anadolu Lisesi Spor Salonu, Harbiye Mah. Dikmen Caddesi No:112) çevresinde bulunan;

- Tavuskuşu Sokağın Dikmen Caddesi ile Şehit Alaattin Saraçyakupoğlu Sokak arasında kalan bölümünün,

- Karşıyaka Sokağın Tavuskuşu Sokak ile Veznedar Sokak arasında kalan bölümünün,

- Çankaya Geçici 4. İlçe Seçim Kurulu (75. Yıl Anadolu Lisesi Spor Salonu, Koru Mah. 2630 Sokak No:2) çevresinde bulunan;

- 2630. Sokağın tamamının

- 2628 Sokağın tamamının

- 2638 Sokağın 2639 Cadde ile 2628 Sokak arasında kalan bölümünün,

- Yenimahalle Geçici İlçe Seçim Kurulu (Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik ve Anadolu Lisesi, İnönü Mah. Batı Bul. 1728. Sokak. No:3/A/B/C) çevresinde bulunan;

- 1730. Sokağın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümünün,

- Necdet Evliyagil Sokağın 1728. Sokak ile 1730. Sokak arasında kalan bölümünün,

- 1728. Sokağın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümünün,

- Altındağ Geçici İlçe Seçim Kurulu (Altındağ Belediyesi Kapalı Spor Salonu, Karapürçek Mah. Şehit Onur Doğan Caddesi:104) çevresinde bulunan;

- 309. Caddenin 272. Cadde ile 310. Sokak arasında kalan bölümünün,

- 272. Caddenin 309. Cadde ile 310. Sokak arasında kalan bölümünün,

- 310. Sokağın 309. Cadde ile 272. Cadde arasında kalan bölümünün,

- Pursaklar Geçici İlçe Seçim Kurulu (Gençlik ve Spor Bakanlığı Pursaklar Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Mah. İstikbal Caddesi No:11) çevresinde bulunan;

- Derviş Sokağın tamamının,

- Büklüm Sokağının tamamının,

- İstikbal Caddesinin Karaca Caddesi ile Derviş Sokak arasında kalan bölümünün,

- Etimesgut Geçici İlçe Seçim Kurulu (Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Spor Salonu, Ayyıldız Mah.1622. Sokak No:1) çevresinde bulunan;

- 1622. Sokağın tamamının,

- Keçiören Geçici ilçe Seçim Kurulu (Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu, Gümüşdere Mah. Yavuz Sultan Selim Bul. No:7/6) çevresinde bulunan;

- 6. Sokağın tamamının,

- Mamak Geçici İlçe Seçim Kurulu (Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu, Balkiraz Mah. Mamak Caddesi No:40) çevresinde bulunan;

-Alkış Sokağın tamamının, ve buralara bağlanan caddelerin/sokakların tamamı trafiğe kapatılacaktır.”