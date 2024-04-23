Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara'ya Valilikten fırtına uyarısı...Yarın öğlen saatlerinde başlaması beklenen fırtınada rüzgarın 80 kilometre hıza ulaşması beklendiği belirtildi.

UYARI METEOROLOJİDEN GELDİ

Ankara Valiliğinden yapılan fırtınayla ilgili açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden verilerine dayandırıldı.İşte o verilere göre fırtınanın 24 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklentiği kaydedildi. Güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80km/saat) beklendiğinden, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.