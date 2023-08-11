Ankara Valiliği'nin Fenerbahçe sevdası korsan yayın paylaştırdı

Editör: Barış Atakan
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Fenerbahçe'nin Maribor’u 3-1 yendiği maç sırasında sosyal medyada gündem olan bir olay yaşandı.
Ankara Valiliği’ne ait resmi sosyal medya hesabı karşılaşma devam ederken Fenerbahçe'nin maçını kaçak olarak yayınlayan bir sitenin adresini paylaştı.
KULLANICILAR FARK ETTİ
Skandal paylaşımın fark edilmesi üzerine valiliğin hesabından kısa bir süre sonra kaldırıldı.
Sosyal medya kullanıcıları, valiliğin paylaşımının ekran görüntüsünü alırken, bir vatandaş valiliği etiketleyip paylaşım yaptıktan sonra hesabının engellendiğini duyurdu.