Ankara Yolu geçici süreliğine trafiğe kapatılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt yenileme çalışmaları çerçevesinde Bursa - Ankara yolu Bursa geliş istikameti Gürsu Kavşağı ile Kestel Kavşağı arası 1 Eylül Cuma günü saat 23.00’dan 2 Eylül Cumartesi günü saat 06.00’a kadar ve 2 Eylül Cumartesi günü saat 23.00’dan 3 Eylül Pazar günü saat 11.00’a kadar trafiğe kapatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada sürücülerin çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

