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18 yaşındaki genç yanarak öldü 

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan otomobilin içinde sıkışan Enes Şahin (18), yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:41
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Ankara'da 18 yaşındaki genç yanarak öldü 

18 yaşındaki genç yanarak öldü 
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DHA'nın haberine göre, kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı-Haymana yolu üzerindeki Oyaca mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 

Yaralı sürücü otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, yanında bulunan Enes Şahin araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak Enes Şahin hayatını kaybetti. 

Yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Şahin'in cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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