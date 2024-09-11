Ankara'da 340 tarihi eser ele geçirildi

Ankara'da, kaçak kazılarda bulunup, yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 340 tarihi eser ekiplerce ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi eser olduğu belirlendi. İki aya yakın süren takip neticesinde gerçekleşen operasyonda Gölbaşı ilçesinde 1 şüpheli yakalandı.

Ekipler, Gölbaşı ve Haymana ilçeleri çevresinde gerçekleşen kaçak kazı ve sondaj faaliyetlerinde bulunan 290 sikke ve 50 obje olmak üzere toplam 340 malzeme bulundu. İncelemelerde, ele geçirilen malzemelerin Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser olduğu anlaşılırken, şüpheli hakkında da adli inceleme başlatıldı. Eserler, Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edilip, koruma altına alınacağı söylendi.