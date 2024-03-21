Ankara'da 35 ton kaçak deterjan ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde saklanan ürünlerin ihbarını alması sonrası gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Etimesgut ilçesinde tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyon sonrası yapılan aramalarda kaçak yollarla yurt dışından getirilen 250 bin muhtelif eşya, 35 ton deterjan, 15 bin kozmetik eşya, 3 bin elektronik eşya ve 240 kilogram duvar boyası, ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.