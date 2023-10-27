Ankara’da bir kişi ağabey öldürdükten sonra intihar etti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ağabeyini silahla öldüren kişi intihar etti.

KAYNAK: İHA
Ankara’da bir kişi ağabey öldürdükten sonra intihar etti

Edinilen bilgilere göre olay Osman Temiz Mahallesi 1024 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Saat 18.05 sıralarında intihara teşebbüs ihbarı alan ekipler olay yerine gitti. Ekipler eve girdiklerinde mutfakta Mehmet Kürşat Aksu’nun cansız bedeni ile karşılaştı. Banyo kapısının ise kırılmış olduğu, küvet içerisinde bulunan Ahmet Yusuf Aksu’nun başından kurşun isabet alarak öldüğü ve silahla birlikte küvet içerisinde olduğu belirlendi.

Ölen kardeşlerin annesi S.A. ile yapılan görüşmede anne saat 15.30 sıralarında alışveriş yapmak için evden çıktığını ve iki oğlunun evde olduğunu söyledi. İki oğlunun uzun süredir küs olduğunu belirten anne saat 18.00 sıralarında eve geldiğini, oğlu Mehmet Kürşat Aksu’yu kanlar içinde gördükten sonra çığlık attığını ve komşuların yardıma gelmesi ile beraber kilitli olan banyo kapısını kırarak diğer oğlu Ahmet Yusuf Aksu’nun cansız bedeni ile karşılaştığını söyledi.

Ayrıca, olayda kullanılan silahın Ahmet Yusuf Aksu'ya kayıtlı bulundurma ruhsatlı olduğu tespit edildi.

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