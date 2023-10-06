Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'da bu akşam 21.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan program nedeniyle trafiğe kapalı olacak yolları açıkladı.

Emniyet'ten yapılan açıklamaya göre, bu akşam saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayacak programla ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında, saat 21.00'den program sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İŞTE O YOLLAR:

"Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan ve buradan açılan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, üst geçit haricinde Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı."

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