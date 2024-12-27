Ankara'da büyük denetim! Milyonlarca lira ceza kesildi

Ankara Valiliği, 25-26 Aralık tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, 186 markette 64 bin 911 ürünün incelenerek 856'sında mevzuata aykırılık tespit etti. Bu denetimler sonrasında toplamda 1 milyon 883 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

"1 MİLYON 883 BİN 200 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR"

Valiliğin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen açıklamada, "Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nce 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği' kapsamında 25-26 Aralık 2024 tarihlerinde 186 markette 64 bin 911 ürün incelenmiş, bu ürünlerin 856'sında mevzuata aykırılık tespit edilerek toplam 1 milyon 883 bin 200 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 186 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmış olup savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevki gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.