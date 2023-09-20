Ankara’da çarpışan iki araç hurdaya döndü: 2 ölü, 6 yaralı

Kazada hurdaya dönen araçlar çekiciyle kaldırılırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun Yolu’nda kaza

Kaza, akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkiinde Samsun Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale istikametinde ilerleyen 06 ETR 08 plakalı Tofaş marka araç ile başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrularak yol kenarına çıktı.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan 6 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin ise cenazeleri otopsi için morga gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazada hurdaya dönen araçlar ise çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın nedenini ve sorumlularını belirlemek için çalışma yürütüyor.