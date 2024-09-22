Ankara'da "Change" Operasyonu: Deprem hasarlı araç parçaları ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara'da "Change" Operasyonu: Deprem hasarlı araç parçaları ele geçirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından getirdikleri otomobillere change işlemi yapıp piyasaya süren 4 kişi, Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarının yurt dışından getirilen otomobillere kopyalandığını ve ardından piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Soruşturma kapsamında, Ankara Oto Sanayi'nde yedek parça satan 4 ayrı iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda, şasesi silinmiş ve kimliksiz, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı 31 motor ve 19 şanzıman ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara'da Change Operasyonu: Deprem hasarlı araç parçaları ele geçirildi

Ankara'da Change Operasyonu: Deprem hasarlı araç parçaları ele geçirildi

Ankara'da Change Operasyonu: Deprem hasarlı araç parçaları ele geçirildi

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