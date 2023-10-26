Ankara'da Cumhuriyet Bayramında ulaşım tamamen ücretsiz

Editör: Osmancan Erok

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 29 Ekim Pazar gününün Cumhuriyet Bayramı olması nedeni ile başkentte EGO, Metro, Ankaray ve Teleferik seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.