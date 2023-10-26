Ankara'da Cumhuriyet Bayramında ulaşım tamamen ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Başkent’te ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ankara'da Cumhuriyet Bayramında ulaşım tamamen ücretsiz

Editör: Osmancan Erok

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 29 Ekim Pazar gününün Cumhuriyet Bayramı olması nedeni ile başkentte EGO, Metro, Ankaray ve Teleferik seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

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