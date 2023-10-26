Ankara'da Cumhuriyet Bayramında ulaşım tamamen ücretsiz

Editör: Osmancan Erok
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 29 Ekim Pazar gününün Cumhuriyet Bayramı olması nedeni ile başkentte EGO, Metro, Ankaray ve Teleferik seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Başkent’te ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.
Editör: Osmancan Erok
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 29 Ekim Pazar gününün Cumhuriyet Bayramı olması nedeni ile başkentte EGO, Metro, Ankaray ve Teleferik seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.