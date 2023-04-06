Ankara Sanatoryum Hastanesi'nde doktora yumruklu saldırıya protesto

Ankara Keçiören’deki Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Dr. Çağlar Ertuğrul ve sekreteri Zeynep Ekin Kaya, 3 Nisan'da bir hastanın sonucuna baktığı sırada, hastanın dışarıda bekleyen bir yakını tarafından önce sözlü sonra yumruklu saldırıya uğradı.

Dr. Ertuğrul ve Kaya, hasta yakınının saldırısında hafif yaralandı.

'Beyaz kod' ile olayın polise bildirilmesinin ardından saldırgan hasta yakını S.K., gelen ekip tarafından gözaltına alındı.

ÖNCE SÖZLÜ SONRA YUMRUKLU SALDIRI

Hasta yakını tarafından darp edilen Dr. Çağlar Ertuğrul, sağlıkta şiddetin diğer hastalara da olumsuz yansıdığını söyledi.

Ertuğrul yaşadığı saldırıyı şöyle anlattı:

"2 gün önce hastanede bir hastamın sonuçlarını değerlendirirken diğer hastanın yakını birden yükseldi. Ben de ortamı sakinleştirmek, onları odadan çıkarmak istedim. Ardından dışarıda bağırışlar devam etti. 'Dangalak konuşuyor' gibi bir ifade kullandılar. Ben de 'kime diyorsun' diye sorunca, suratıma yumruk yedim. Sekreter hanım da dolayısıyla arada kaldığı için yere düştü. Şüphelilere dair şikâyette bulunduk. Sürecin takipçisi olacağız. Bizler insanların sorunlarına yardımcı oluyoruz; ama bu tarz olaylar hevesimizi kırıyor."

“BU ŞİDDET SARMALINDA, MESLEĞİMİZİ ONURUMUZLA YERİNE GETİREMİYORUZ”

Hekimsen üyesi yaklaşık 100 kişi, hastane önünde bir araya gelerek olayı protesto etti. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösteren grup adına açıklamayı sendika üyesi Dr. Harun Kamanlı yaptı. Dr. Kamanlı, son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını vurgulayarak, "2 gün önce şahsen benim ve diğer arkadaşlarımın çok sevdiği ve takdir ettiği doktorumuz ve beraberinde bir sekreterimize, öğlen saatlerinde sözde kendini güvende hissettiği iş yerinde, çalışma arkadaşlarının gözlerinin önünde utanç verici şekilde hasta yakınları tarafından önce sözlü saldırıda bulunulmuştur. Yetmeyince fiziksel olarak darp edilmişlerdir. Yasal süreç dünden itibaren gerek bağlı bulunduğumuz sendikalar ve gerekse kolluk kuvvetlerince başlatılmıştır. Biz artık bu şiddet saldırı sarmalında mesleğimizi onur ve şerefimizle yerine getiremez haldeyiz. Hasta ve hasta yakınları tarafından sonu gelmez, zamanlaması çoğu zaman yanlış, bazen mantık dışı istek ve yönlendirmelerinden sözlü taciz ve fiziksel saldırılarından yorulduk" dedi.

Ardından 2 dakika boyunca alkış tutan grup, polikliniğin önüne kadar yürüdükten sonra eylemi sona erdirdi.