Ankara’da ele geçirildi. Değeri 24 milyon TL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde merdiven altı olarak tabir edilen, yasa dışı tıbbi malzeme temin edildiği tespit ettikleri adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, 120 bin adet kompozit diş, bin adet diş arası dolgu malzemesi, bin adet diş dolgu aparatı, 250 adet yumuşak damar akriliği, 200 adet diş pastası, 150 adet soğuk tamir kiti, 150 adet diş dolgu malzemesi, 2 kg metal diş dolgu malzemesi olmak üzere 122 bin 752 adet ürün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile TCK 187 kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyon sonucunda ele geçirilen ürünlerin maddi değerinin yaklaşık olarak 24 milyon 300 bin TL olduğu tespit edildi.