Ankara’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışma 4 can aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışma 4 can aldı

Ankara-Niğde otoyolunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Ankara-Niğde Otoyolu’nun Bala mevkisinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

aw448742-02.jpg

KAZA TERS YÖNDE GİDEN OTOMOBİL NEDENİYLE MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 21.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Bala mevkisinde meydana geldi. K.T. yönetimindeki 06 BIM 593 plakalı Mazda marka otomobilin otoyolda geri dönerek ters yönde ilerlemeye başladığı bildirildi. Ters yönde seyreden araç, E.A. kontrolündeki başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

aw448742-04.jpg

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

aw448742-01.jpg

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada Mazda marka otomobilin sürücüsü K.T., diğer otomobilin sürücüsü E.A. ile araçta bulunan İ.A. ve Ç.A. hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

aw448742-05.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak yetkili makamlar tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Son Haberler
Arda Güler'den sürpriz fotoğraf
Arda Güler'den sürpriz fotoğraf
2 Nisan boykotuna kaç kişi katıldı? Rakamlar belli oldu
2 Nisan boykotuna kaç kişi katıldı? Rakamlar belli oldu
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun sokak röportajı ortaya çıktı
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun sokak röportajı ortaya çıktı
Ankara’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışma 4 can aldı
Ankara’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışma 4 can aldı
Otomobil kamyona çarpıp bahçeye uçtu
Otomobil kamyona çarpıp bahçeye uçtu