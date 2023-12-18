Ankara'da FETÖ soruşturması. 9 ilde eş zamanlı 19 kişi hakkında gözaltı kararı

Kaynak: İHA
Ankara'da FETÖ soruşturması. 9 ilde eş zamanlı 19 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 şüphelinin örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör, ardışık-periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller tespit edildi.

9 İLDE 19 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Örgütün kamu mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet başsavcılığına sevkine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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