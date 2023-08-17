Ankara’da fırtına etkili oldu, ağaçlar araçların üzerine devrildi

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, bazı ağaçların park halindeki araçların üzerine devrilmesine neden oldu.

KAYNAK: İHA
Ankara’da fırtına etkili oldu, ağaçlar araçların üzerine devrildi

İHA'nın haberine göre; Çankaya ilçesinde iki farklı mahallede meydana gelen olaylarda iki araçta maddi hasar oluştu. Belediye ekipleri, ağaçları keserek araçları kurtardı.

Emek Mahallesi’nde ağaç Hyundai marka aracın üzerine devrildi

Rüzgarın şiddetini artırdığı akşam saatlerinde Emek Mahallesi Şehit Yavuz Oğuz Caddesi’nde bir ağaç kırıldı. Kırılan ağaç, park halinde bulunan 06 EF 1934 plakalı Hyundai marka aracın üzerine devrildi. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ağacın altında kalan otomobili belediye ekipleri ağacı parça parça keserek çıkardı.

Umut Mahallesi’nde ağaç Peugeot marka aracın üzerine devrildi

Umut Mahallesi’nde ise saat 18.15 sıralarında Gökçen Sokak üzerinde şiddetli rüzgar bir ağacı kökünden söktü. Sökülen ağaç, 06 DEJ 209 plakalı Peugeot marka aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu. Belediye ekiplerinin çalışmaları ile araç ağacın altından kurtarıldı.

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