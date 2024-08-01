Ankara’da gaz sızıntısı: 3 kişi hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da gaz sızıntısı: 3 kişi hastanelik oldu

Ankara'nın Etimesgut bölgesindeki bir apartmanda gaz kaçağı yaşandı. Güvenlik önlemleri kapsamında, olayın gerçekleştiği sokak trafiğe kapatıldı ve gazdan etkilenen üç kişi, acil servisler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İstasyon Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen bu olay sonrasında, bina sakinleri hemen acil servislere haber verdi. İtfaiye, sağlık ekipleri, polis, AFAD ve UMKE'den oluşan ekipler hızla olay yerine yönlendirildi. Gaz sızıntısından etkilenenler arasında iki itfaiye görevlisi de bulunuyor. Polis, daha fazla kişinin etkilenmemesi için caddeyi hem araç hem de yaya trafiğine kapattı. Sızıntının kaynağı ve türü konusunda henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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