Ankara’da gaz sızıntısı: 3 kişi hastanelik oldu

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İstasyon Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen bu olay sonrasında, bina sakinleri hemen acil servislere haber verdi. İtfaiye, sağlık ekipleri, polis, AFAD ve UMKE'den oluşan ekipler hızla olay yerine yönlendirildi. Gaz sızıntısından etkilenenler arasında iki itfaiye görevlisi de bulunuyor. Polis, daha fazla kişinin etkilenmemesi için caddeyi hem araç hem de yaya trafiğine kapattı. Sızıntının kaynağı ve türü konusunda henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.