Ankara’da gizli sığınak görüntüleri ortaya çıktı. Sığınakta 10 oda 15 salon 10 koridor ve 12 tuvalet var

İkinci Dünya savaşı sırasında Ankara’da inşa edildiği iddia edilen bir sığınağın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Ankara Kalesi’nin alt tarafında bulunduğu aktarılan sığınağın, savaş sırasında 1940 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği iddia edildi.

Kazan odası, lavabo, mühimmat kutuları sağlam bir şekilde hala duran sığınağın 1500 metrekarelik alanın içerisinde bulunduğu belirtildi.

Bu sığınak 10 oda, 15 salon, 10 koridor ve 12 tuvaletten oluşan ve günümüzde halka açık olmayan bu sığınağın müzeye çevrilmesi için Altındağ Belediyesi çalışmalara başladı.