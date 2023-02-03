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  • Ankara’da gizli sığınak görüntüleri ortaya çıktı. Sığınakta 10 oda 15 salon 10 koridor ve 12 tuvalet var

Ankara’da gizli sığınak görüntüleri ortaya çıktı. Sığınakta 10 oda 15 salon 10 koridor ve 12 tuvalet var

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gizli bir sığınak ortaya çıktı. 10 oda, 15 salon 10 koridor ve 12 tuvaletin bulunduğu belirtilen sığınağın görüntüleri büyük ilgi topladı. Sığınağın bulunduğu Altındağ Belediyesi'ne akın oldu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 09:59
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Ankara’da gizli sığınak görüntüleri

Ankara’da gizli sığınak görüntüleri ortaya çıktı. Sığınakta 10 oda 15 salon 10 koridor ve 12 tuvalet var
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İkinci Dünya savaşı sırasında Ankara’da inşa edildiği iddia edilen bir sığınağın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Ankara Kalesi’nin alt tarafında bulunduğu aktarılan sığınağın, savaş sırasında 1940 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği iddia edildi.

Kazan odası, lavabo, mühimmat kutuları sağlam bir şekilde hala duran sığınağın 1500 metrekarelik alanın içerisinde bulunduğu belirtildi.

Bu sığınak 10 oda, 15 salon, 10 koridor ve 12 tuvaletten oluşan ve günümüzde halka açık olmayan bu sığınağın müzeye çevrilmesi için Altındağ Belediyesi çalışmalara başladı.

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Ebru Demir
3.02.2023 13:01
Bu yeni bir bilgi değil yıllardır söylenen bir şey  
 
Oğuzhan
3.02.2023 12:57
Almanlar yaptı deniliyor Büyük elçiliklerin sığnakları binaların altında olur o arazi dışında olmaz burada bir bit yeniği var TSK arşivlerine bir bakılsın ve 1939 yıllları başbakanlık arişfine bakıl  
 
Tatar Osman
3.02.2023 11:52
Demek oluyorki daha o yıllarda bile Ankarada o sığınakta barınabilecek sayıda Alman diplomat veya casus varmış.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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