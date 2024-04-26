Ankara'da ‘güvenilir gıda’ operasyonu! 9 ton ürün imha edildi…

Kaynak: AA
Ankara'da ‘güvenilir gıda’ operasyonu! 9 ton ürün imha edildi…
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesinde düzenledikleri operasyonda tüketilmeye uygun olmayan yaklaşık 9 ton süt ve şarküteri ürününe el koydu.

Bu operasyon, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün "Alo 174 Gıda Hattı"na gelen bir ihbar sonrasında gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de yardımıyla, Mamak ilçesinin Abidinpaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmeye operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, 6 bin 889 kilogram kaşar peyniri, çoğu küflenmiş ve bozulmuş olan, ayrıca zorunlu etiket bilgileri bulunmayan 1575 kilogram bitkisel margarin ve 257 kilogram sucuk ele geçirildi ve imha edildi. Ayrıca işletmede, ürünlerin üzerine yapıştırılmak üzere hazırlanmış 12 bin 500 etiket bulundu. Sahte etiketlerin, ürünler piyasaya sunulmadan önce yapıştırılacağı tespit edildi.

Bu olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Geçen yıl, 1 milyon 300 binin üzerinde denetim gerçekleştirilmiş ve bu kontroller sonucunda 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların sağlığını riske atanlara göz yummayacaklarını belirtmişti.

Son Haberler
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor Dünya
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti Dünya
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Vatandaşın borcunun vatandaş ödedi. İki günde 84 bin lira topladılar Gündem
Vatandaşın borcunun vatandaş ödedi. İki günde 84 bin lira topladılar
Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti Ekonomi
Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti
Seyir halindeki tır alevlerin kurbanı oldu Yerel Haberler
Seyir halindeki tır alevlerin kurbanı oldu
Otomobil devrildi: 1 ölü Yerel Haberler
Otomobil devrildi: 1 ölü
Intel ilk çeyrek bilançosunu açıkladı Ekonomi
Intel ilk çeyrek bilançosunu açıkladı