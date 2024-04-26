Ankara'da ‘güvenilir gıda’ operasyonu! 9 ton ürün imha edildi…

Bu operasyon, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün "Alo 174 Gıda Hattı"na gelen bir ihbar sonrasında gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de yardımıyla, Mamak ilçesinin Abidinpaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmeye operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, 6 bin 889 kilogram kaşar peyniri, çoğu küflenmiş ve bozulmuş olan, ayrıca zorunlu etiket bilgileri bulunmayan 1575 kilogram bitkisel margarin ve 257 kilogram sucuk ele geçirildi ve imha edildi. Ayrıca işletmede, ürünlerin üzerine yapıştırılmak üzere hazırlanmış 12 bin 500 etiket bulundu. Sahte etiketlerin, ürünler piyasaya sunulmadan önce yapıştırılacağı tespit edildi.

Bu olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Geçen yıl, 1 milyon 300 binin üzerinde denetim gerçekleştirilmiş ve bu kontroller sonucunda 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların sağlığını riske atanlara göz yummayacaklarını belirtmişti.