Ankara'da havalimanı yolunda feci kaza: Taksi bariyerlere ok gibi saplandı

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Havalimanı istikametinde seyir halinde olan Dutluk taksi durağına ait 06 T 3531 plakalı marka taksi, Keçiören-Etlik çıkışında kontrolden çıkarak refüj başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan ticari taksinin sürücüsü, 41 yaşındaki E.Ç., olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı! 1 ölü 2 yaralı

İBB aracı bariyere ok gibi saplandı