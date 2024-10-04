Ankara'da havalimanı yolunda feci kaza: Taksi bariyerlere ok gibi saplandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara'da havalimanı yolunda feci kaza: Taksi bariyerlere ok gibi saplandı

Ankara'da havalimanı yolunda kontrolden çıkan ticari taksi bariyerlere ok saplandı, sürücü E.Ç. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Havalimanı istikametinde seyir halinde olan Dutluk taksi durağına ait 06 T 3531 plakalı marka taksi, Keçiören-Etlik çıkışında kontrolden çıkarak refüj başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan ticari taksinin sürücüsü, 41 yaşındaki E.Ç., olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da havalimanı yolunda feci kaza: Taksi bariyerlere ok gibi saplandı

Ankara'da havalimanı yolunda feci kaza: Taksi bariyerlere ok gibi saplandı

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