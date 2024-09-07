Kocaeli'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı! 1 ölü 2 yaralı

Kaza, TEM otoyolunun Tavşancıl mevkisinde gerçekleşti. İddiaya göre, 70 yaşındaki Abdullah Yüzer'in kullandığı 34 Z 0830 plakalı araç, İstanbul yönüne doğru seyrederken, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir bariyerler aracı parçalayarak içine kadar girdi, araçtaki yolcular sıkıştı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan yolcular kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Turgay Yüzer ve Firdevs Yüzer, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Gebze'deki hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan sürücü Abdullah Yüzer ise Körfez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hurda haline gelen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.