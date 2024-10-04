Ankara’da inşaatta patlama: Doğalgaz hattı delindi otomobil küle döndü

Olay, Pursaklar ilçesi Tevfik İleri Caddesi Elfidan Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, kazı yapan iş makinasının kepçesi doğalgaz hattı borusunu deldi.

Bölgede bir süre gaz sızıntısı yaşandıktan sonra patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Büyüyen alevlerin sıçradığı park halindeki 06 S 3220 plakalı otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gaz kaçağı kontrol altına alındı.

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Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

"BİR ANDA ALEVLER ÇIKMAYA BAŞLADI VE ARACA SIÇRADI"

Olaya tanık olan Barış Cankurt, "İş makinası çalışma yapıyordu, doğalgaz kaçağı meydana geldi. Ardından ekipler geldi, etrafa şerit çekti.

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Arkadaşımızın arabası da oradaydı. Almasına müsaade etmediler. Bir anda alevler çıkmaya başladı ve araca sıçradı. Otomobil tamamen yanmaya başladı. Sonrasında durumu kontrol altına aldılar. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı" dedi.

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