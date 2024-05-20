Ankara'da inşaatta vinç halatı koptu. Baba- oğul öldü

Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi, 2515'inci Caddede devam eden bir firmaya ait iş yeri inşaatında meydana gelen olayda, vinçle inşaata tahta taşınırken, birden koptu. Vinçten düşen tahtalar inşaatta görev yapan Sıddık Küçükşahin ile oğlu Vefa Küçükşahin'in üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk kontollerde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Baba ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.