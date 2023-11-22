Ankara’da insan kaçakçılarına operasyon

Ankara'da jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 organizatör ve 17 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: İHA
Ankara’da insan kaçakçılarına operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kaçak göçmenlerin yurda girişlerini sağlayan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen 3 şüpheli tespit edildi.

Göçmen organizatörlerini yakalamak için geniş çaplı araştırma ve takip başlatan jandarma ekipleri, bir dinlenme tesisine operasyon düzenledi. İcra edilen operasyonda 3 organizatör ve 17 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramada 3 adet cep telefonu ve 4 bin 510 lira nakit para ele geçirildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 araca da el konuldu.

Adliyeye sevk edilen 3 organizatör, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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