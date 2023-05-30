Ankara'da izinler kaldırıldı. Gelen uyarı sonrası Mansur Yavaş açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte bugün afet düzeyinde yağışlar beklendiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Beledesiye tarafından yapılan açıklamada da kuvvetli yağışın afete sebep olabileceği belirtildi.

İlgili ekiplerin tüm izinlerinin kaldırıldığını belirten Yavaş, 1252 araç ve 3392 personelle teyakkuz halinde olduklarını söyledi; ayrıca paylaşımına bir de YouTube linki ekledi.

Yavaş, “İlgili ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı; 1252 araç 3392 personel ile teyakkuz halindeyiz" dedi.