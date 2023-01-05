Ankara'da 65 adet sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışması kapsamında, U.G. isimli şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan objeleri piyasaya süreceği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli U.G. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 65 adet sikke ele geçirildi. U.G. hakkında adli işlemlere başlatıldı.

(Kaynak: DHA)