Ankara'da kaçak içki ve tütün operasyonu. 3 gözaltı

Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da kaçak içki ve tütün operasyonu. 3 gözaltı

Ankara’da alkol ve tütün kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4,5 ve 6 Haziran 2024 tarihlerinde alkol ve tütün kaçakçılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda alkol kaçakçılarına Altındağ, Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 7975 şişe sahte alkollü içki, 150 litre etil alkol ve 10 adet aroma vericinin ele geçirildiği ifade edildi.

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690 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ise 690 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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