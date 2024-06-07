Ankara'da kaçak içki ve tütün operasyonu. 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4,5 ve 6 Haziran 2024 tarihlerinde alkol ve tütün kaçakçılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda alkol kaçakçılarına Altındağ, Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 7975 şişe sahte alkollü içki, 150 litre etil alkol ve 10 adet aroma vericinin ele geçirildiği ifade edildi.

690 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ise 690 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.