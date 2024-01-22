Ankara'da kaçak kat çıkılan 7 katlı bina alev alev yandı

Kaynak: DHA
Ankara'da kaçak kat çıkılan 7 katlı bina alev alev yandı
Ankara'da kaçak kat çıkıldığı iddia edilen binanın 7'nci katında yangın çıktı. Çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çıkan yangına ilişkin 5'inci katta oturan ve ailesini ziyarete gelen İpek Boğaz, çatı katına kaçak kat çıkıldığını söyleyerek, Annesinin ve babasının 5'inci katta oturduğunu ve yangından dolayı etkilendiklerini söyledi.

KAÇAK KAT İDDİASI

Yangının çıktığı yerde normalin dışında bir sürü malzeme bulunduğunu söyleyen Boğaz, "Birkaç defa belediyeye şikayet ettik. 7 katlı binanın üzerine yapı çıktıkları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na şikayet ettik. Yangının çıktığı yer, kaçak yapı" ifadelerini kullandı.

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