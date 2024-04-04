Ankara'da kamyon tır'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA
Ankara'da kamyon tır'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, kamyonun park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Aksaray E-90 karayolu Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay Acun yönetimindeki kamyon, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyon sürücüsü Tuncay Acun'un hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Acun'un cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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