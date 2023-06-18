Ankara'da kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kiracı Fatih T, ev sahibi Orhan Mercan ile belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Fatih T, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mercan'a ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Fatih T, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (AA)

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