Ankara’da kırsal alanda korkutan yangın

Ankara’da kırsal alanda alev alan kuru ot ve çalılar söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Ankara’da kırsal alanda korkutan yangın

Ankara’da Yeni Çimşit köyünde kırsal alanda kuru otlar alev aldı. Sıcaklık ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

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