Ankara’da kırsal alanda korkutan yangın

Ankara’da Yeni Çimşit köyünde kırsal alanda kuru otlar alev aldı. Sıcaklık ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Ankara’da kırsal alanda alev alan kuru ot ve çalılar söndürüldü.
Ankara’da Yeni Çimşit köyünde kırsal alanda kuru otlar alev aldı. Sıcaklık ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.