Ankara'da kız öğrenciler hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu:

Ankara Saime Kadın KYK Kız Yurdu öğrencileri hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu:"memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir."

Ankara'da kız öğrenciler hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu:

Dün gece saatiler 00:00'ı takvimler 29 Ekim'i gösterdiğinde Ankara Saime Kadın KYK Kız Yurdu öğrencileri hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu:
"memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur."

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