Ankara'da 'köpeğe ekmek verme' tartışması kanlı bitti; 1 ölü, 1 yaralı

25 yaşındaki esnaf R.C.D.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu tesadüfen olay yerinden geçmekte olan Mustafa Demir (41) hayatını kaybederken, tartışma sırasında yaralanan Erdinç Ç. (48) ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, İvedik Sanayi Sitesi'nde saat 15.00 sularında meydana geldi. İddialara göre, 1418'inci sokakta bulunan bir işyerinin tel örgülü bahçesinde köpeklere ekmek verilmesi konusunda çıkan anlaşmazlık, R.C.D. ve Erdinç Ç. arasında tartışmaya neden oldu. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine R.C.D., iş yerinden alarak rastgele ateş açtı. Bu sırada Mustafa Demir ve Erdinç Ç. saçmaların hedefi oldu ve yaralandılar.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde Mustafa Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Erdinç Ç. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheli R.C.D., polis tarafından suç aleti olan tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Demir'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.