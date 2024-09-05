Ankara'da korkutan anlar: Tüp patlamasıyla balkondan atladı

Yaşanan bu olayda, kadın ağır yaralanırken, çevrede büyük bir panik yaşandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evde bulunan piknik tüpü aniden patladı. Patlamanın şiddetiyle evde büyük bir panik yaşanırken, evde bulunan kadın, korkuyla balkona yöneldi ve kendini aşağıya attı.

Çevredekilerin İhbarıyla Olay Yeri Güvenlik Şeridiyle Çevrildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde kadına ilk müdahaleyi yaparak, daha sonra hastaneye kaldırdı. Yaralanan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunarak, patlamanın neden meydana geldiğine dair soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek, herhangi bir yangın riskine karşı önlem aldı.

Yetkililerden Uyarı: Dikkatli Olun!

Yaşanan bu olay, ev kazalarının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, vatandaşları evlerinde kullandıkları tüp ve diğer ısınma araçlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle kış aylarında yaşanan tüp patlamaları, büyük facialara yol açabiliyor. Bu nedenle, tüplerin periyodik olarak kontrol edilmesi ve güvenlik kurallarına uyulması büyük önem taşıyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yaralanan kadının sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.