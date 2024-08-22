Ankara'da Maymun Çiçeği nedeniyle 4 kişi karantinaya alındı! İki hastanede alarm

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da Maymun Çiçeği nedeniyle 4 kişi karantinaya alındı! İki hastanede alarm

SÖZCÜ TV'nin aktardığı bilgilere göre Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile Bilkent Şehir Hastanesi'nde M Çiçeği hastalığına yakalandığı düşünülen kişiler karantinaya alındı.

Maymun Çiçeği hastalığı nedeniyle Ankara’da 4 kişi karantinaya alındı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen bir kişi, Maymun Çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı. Hastalığın tespitine dair tetkikler devam ederken, üç Maymun Çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı öğrenildi.

"MAYMUN ÇİÇEĞİ TEK TÜK GÖRÜLEBİLİR; AMA BU SALGIN OLMAZ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde Maymun Çiçeği hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Maymun Çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı.Korkuya ve paniğe gerek yok. Maymun Çiçeği tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara'da Maymun Çiçeği hastalığı nedeni ile 4 kişinin karantina altına alındığı haberlerinin ardından Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu hakkında resmi açıklama yapıldı. Açıklamada maymun çiçeği hastalığı nedeni ile hiçbir hastanın karantina altında olmadığı belirtildi.

gvkwcuwwqaa1mq0.jpeg

İlgili Haberler
MHP’li yöneticiye hapis şoku: Seni de yakacağız! Sen öldün bittin
Mehmet Şimşek toplantıyı terk etti kulisi ortalığı karıştırdı! Bakanlıktan çok sert açıklama
AKP’yi yasa boğan ölüm! Kaldığı evde cansız bedeni bulundu
Okan Buruk basın toplantısında çok sinirlendi: Bunlar kim ya?
Ankara’yı karıştıran Ali Koç iddiası: CHP ile MHP koalisyon yapsın
Öne Çıkanlar
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Son Haberler
Mahkum sigarasız koğuş istedi! Karar belli oldu Gündem
Mahkum sigarasız koğuş istedi! Karar belli oldu
Ahmet Hakan Dilan Polat'a aklanmanın ipucunu verdi. Ahmet Hakan neyin ortaya çıkmasından korkuyor Gündem
Ahmet Hakan Dilan Polat'a aklanmanın ipucunu verdi. Ahmet Hakan neyin ortaya çıkmasından korkuyor
Alman gazeteleri öyle yazıyordu!.. Yazarlar
Alman gazeteleri öyle yazıyordu!..
Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra yapacağı iş belli oldu. Şimdiden kolları sıvadı Spor
Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra yapacağı iş belli oldu. Şimdiden kolları sıvadı
Kamala Harris’i destekleyen ünlü şovmenin Trump’a yazdığı sevgi dolu mektup ortaya çıktı Dünya
Kamala Harris’i destekleyen ünlü şovmenin Trump’a yazdığı sevgi dolu mektup ortaya çıktı
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Ekonomi
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Depremde 44 kişiye mezar olan Sait Bey Sitesi'nin tahliye olan 1 numaralı sanığı Tevfik Göksu'nun kayınbiraderi çıktı Gündem
Depremde 44 kişiye mezar olan Sait Bey Sitesi'nin tahliye olan 1 numaralı sanığı Tevfik Göksu'nun kayınbiraderi çıktı