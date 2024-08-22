Ankara'da Maymun Çiçeği nedeniyle 4 kişi karantinaya alındı! İki hastanede alarm

Maymun Çiçeği hastalığı nedeniyle Ankara’da 4 kişi karantinaya alındı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen bir kişi, Maymun Çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı. Hastalığın tespitine dair tetkikler devam ederken, üç Maymun Çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı öğrenildi.

"MAYMUN ÇİÇEĞİ TEK TÜK GÖRÜLEBİLİR; AMA BU SALGIN OLMAZ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde Maymun Çiçeği hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Maymun Çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı.Korkuya ve paniğe gerek yok. Maymun Çiçeği tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara'da Maymun Çiçeği hastalığı nedeni ile 4 kişinin karantina altına alındığı haberlerinin ardından Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu hakkında resmi açıklama yapıldı. Açıklamada maymun çiçeği hastalığı nedeni ile hiçbir hastanın karantina altında olmadığı belirtildi.