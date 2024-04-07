Ankara’da 'Milli Egemenlik Platformu' kuruldu!

Aralarında Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. İskender Öksüz, Atilla Kaya, Ali Uzunırmak, Hakan Paksoy, Harun Meral, İbrahim Maraş, Suat Başaran ve Yağmur Tunalı’nın da bulunduğu 48 aydın “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri da yayınladı. Bildiri şöyle:

Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe…

Bizler; tarihe ve geleceğe Türk Milleti’nin penceresinden bakan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milliyetçiliği fikrine inanmış kişileriz; laik, üniter ve millî Türkiye Cumhuriyeti’nin devletiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğü en kıymetli hazinemizdir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giderek, Türk Milleti’nin egemenliğini koruma ve geleceğe taşıma görevini yerine getirme azim ve kararlılığındayız.

• Türk kimliğinin ve millî egemenliğimizin tartışmaya açıldığı bir dönemde kimliğimizin ve egemenliğimizin dokunulamaz olduğunu hatırlatıyoruz.

• Ülkümüz; yüksek Türk kültürünü, millî ve manevî birliğimizi güçlendirerek geleceğe taşımak ve Türk uygarlığını çağdaş uygarlıkların üzerine çıkarmaktır.

• Görevimiz; vatan, tarih, dil, sanat, aile, ahlâk, özgürlük, din ve vicdan hürriyeti gibi insanın ve milletin vazgeçilmez değerlerini korumak ve geliştirmek, bunlara ya da millî birliğimize yönelecek tehditler hakkında Türk Milleti’ni bilgilendirmek, millî bilinci diri tutmaktır.

• Bu amaçla; gençlerimizin Türklük bilinciyle ve bilimin ışığında yetişmesine yardımcı olmak, bugün ve yarın arasında bilgi aktarımı sağlamak en önemli görevlerimizdendir.

• Başta millî birliğimiz olmak üzere; nüfus yapımıza, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza tehdit oluşturan sığınmacı ve kaçak yabancı sorunuyla mücadele edeceğiz.

• Bütün mücadelemiz; demokrasiyi, meşruiyeti, hukukun üstünlüğünü esas alarak, insan haklarına saygı çerçevesinde, içte ve dışta barış ilkesi kaynaklı olacaktır.

Milli Egemenlik Platformu

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Platformun bütün siyasi yelpazeyi kuşatmayı, Türkiye’nin azami müştereklerini korumayı, siyaseti hakaret, iftira, kamplaşma kültüründen uzaklaştırmayı, meselelerin doğru ve yeteri kadar tartışabileceği bir zemini inşa etmeyi, bütün siyasi partilere eşit mesafede, Milletin ortak değerlerinin tahkimini, Devletin, Cumhuriyetimin niteliklerinin sürdürülebilirliğini amaçlayan bir sivil inisiyatif olduğu da belirtildi.