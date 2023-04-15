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Ankara'da 'Miras Şantiye Gezileri' başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi çalışma şantiyelerinin kapılarını Başkentlilere açıyor.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 12:52
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Ankara'da 'Miras Şantiye Gezileri' başlıyor

Ankara'da 'Miras Şantiye Gezileri' başlıyor
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ANKA'da yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Miras Şantiye Gezileri kapsamında Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışma sahalarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.



UZMAN REHBERLER EŞLİĞİNDE ÜCRETSİZ GEZİLER
ABB, tarafından ilki 2022 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen “Ankara Miras Şantiye Gezileri” tekrar başlayacak. İlki 28 Nisan 2023, ikincisi ise 26 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek gezilerin saatleri ise şöyle:

13.30-14.30 arası Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Şantiyesi

14.30-15.30 arası Ankara Kalesi Şantiyesi

Kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak için düzenlenen gezilerde Başkentliler, Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında devam eden restorasyon ve konservasyon çalışmalarını gezerek, uzman rehberlerden bilgi alıyor.



Ücretsiz olarak gerçekleştirilen gezilere vatandaşlar, 'https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras' adresindeki formu doldurarak katılabiliyor.

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