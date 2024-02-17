Ankara'da NATO tatbikatı

Bakanlık, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO, ABD ve çeşitli uluslardan birlikler arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı devam ediyor. Tatbikat, iki aşamada gerçekleştiriliyor; Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası 5-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Almanya'da icra edilirken, Fiili Atışlı Safha ise 17-19 Şubat 2024 tarihleri arasında ABD, Kosova, Çekya ve Slovakya'nın katılımıyla Polatlı/Ankara'da gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verdi.