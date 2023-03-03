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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 07:45
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Ankara’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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İHA’nın ahberine göre kaza, akşam saatlerinde Polatlı ilçesi, Polatlı-Ayaş yolu, Basri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Ayaş istikametine doğru giden otomobil ile Polatlı istikametine giden minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu minibüs alev alarak yanmaya başladı.

Minibüs şoförü yoldan geçen sürücüler tarafından çıkartıldı. Yaralı arkadaşı ise kendi imkanlarıyla minibüsten çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi önce Polatlı Devlet Hastanesine ardından, Ankara’daki hastanelere sevk edildi. Minibüs şoförü ve arkadaşı Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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