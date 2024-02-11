Ankara’da otomobil tır dorsesine çarptı. 2 ölü 4 yaralı

Ankara’nın Bala ilçesi Beynam Mahallesi Verem Çeşmesi mevkiinde saat 15.33'de meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre C.G. yönetimindeki 06 AG 7289 plakalı otomobil, Y.A. idaresindeki 78 ABP 662 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın arka dorsesine sıkışırken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde otomobil sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada otomobilde bulunan Zülbiye G. (70) ve Meryem G. (14) hayatını kaybettiği anlaşılırken, C.G., T.G., İ.G ve İ.G. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.