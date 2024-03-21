Kaygan yol kazaya neden oldu! 2 otomobil TIR dorsesine girdi: 5 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarında meydana geldi. F.D. yönetimindeki 06 EA 1935 plakalı ile H.B. yönetimindeki 06 YKB 08 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkarak park halindeki TIR dorsesine çarptı. Kazada sürücüler ile yolcular M.B., S.D. ve Y.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.