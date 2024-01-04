Ankara'da palet üretim tesisinde yangın

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Ardiyeciler Sanayi Sitesi'nde yer alan Hasan Kutlu'ya ait geri dönüşüm ve palet üretimi yapılan bir tesiste yangın çıktı.

Alevler, tesisin bitişiğindeki mobilya imalathanesine de sıçradı.

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi.