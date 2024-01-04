Ankara'da palet üretim tesisinde yangın

Kaynak: DHA
Ankara'da palet üretim tesisinde yangın
Ankara Çubuk’ta, geri dönüşüm ve palet üretimi yapılan bir tesiste çıkan yangın, bitişiğindeki mobilya imalathanesine de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Ardiyeciler Sanayi Sitesi'nde yer alan Hasan Kutlu'ya ait geri dönüşüm ve palet üretimi yapılan bir tesiste yangın çıktı.

Alevler, tesisin bitişiğindeki mobilya imalathanesine de sıçradı.

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi.

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