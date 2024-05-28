Ankara’da pikap dereye uçtu. 1 ölü 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da pikap dereye uçtu. 1 ölü 3 yaralı

Ankara’da seyir halindeyken başka bir otomobilin arkadan çarptığı pikap dereye uçtu. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Polatlı-Ankara Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Yaser O. yönetimindeki Ankara yönüne giden pikaba, arkadan başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pikap, bariyerleri aşarak yolun sağındaki dere yatağına uçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda İlknur Doğan’ın (56) hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Y.O., F.Ü. ve M.E. ise daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazadan sonra dereye uçan pikap olay yerine gelen vinç tarafından dereden çıkarıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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