Ankara'da roket ve patlayıcı fabrikası yanıyor

İHA'nın haberine göre, alınan bilgiye göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Fabrikaya itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Gelişmeler az sonra..
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.
İHA'nın haberine göre, alınan bilgiye göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Fabrikaya itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Gelişmeler az sonra..