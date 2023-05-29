Ankara'da sağanak, otomobilinin üstünde mahsur kaldı

Sağanak yağışın şiddeti nedeniyle cadde ve yollar su birikintileriyle dolarken, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı ve araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

Sincan ilçesinde özellikle çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı ve bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde mahsur kaldı. Belediyeye ait iş makineleri, yollarda mahsur kalan vatandaşlara ve araçlara yardım etmek için görevlendirildi.

Olaylar sonucunda maddi hasar meydana gelirken, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.