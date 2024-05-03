2. Çeşme Yarı Maratonu heyecanı

Kaynak: AA
2. Çeşme Yarı Maratonu heyecanı
Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 4 Mayıs Cumartesi günü koşulacak.

Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilecek ve Çeşme Belediyesinin ev sahipliği yapacağı organizasyona 21 ülkeden 1745 sporcu katılacak.

salomon-cesme-yari-maratonu-3.jpg

"Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!" sloganıyla koşulacak yarışta sporcular, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere 2 kategoride mücadele edecek.

whatsapp-image-2024-05-03-at-10-27-14-2.jpeg

Organizasyonda 21 kilometre koşusu, Çeşme'nin ihtişamlı manzarasını gözler önüne serecek. Çeşme kent merkezinde saat 08.00'de başlayacak yarışta sporcular, dünyada benzeri bulunmayan su altı kaynakları ile termallerinin merkezi Ilıca'dan ve Alaçatı'da rengarenk taş evlerin bulunduğu sokaklardan geçerek başlangıç noktasında finişe ulaşacak.

whatsapp-image-2024-05-03-at-10-27-14-1.jpeg

10 kilometre koşusunun startı ise saat 09.00'da Alaçatı kent merkezinde verilecek. Sporcular, dar sokakları, yel değirmenleri ve plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı'da başladıkları yarışı Çeşme'de tamamlayacak.

salomon-cesme-yari-maratonu-1.jpg

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu, D-Smart'tan naklen yayımlanacak.

KATEGORİLER

21K PARKURU
Erkek/Kadın Genel Klasman
Erkek/Kadın 18-34
Erkek/Kadın 35-39
Erkek/Kadın 40-44
Erkek/Kadın 45-49
Erkek/Kadın 50-54
Erkek/Kadın 55-59
Erkek/Kadın 60-64
Erkek/Kadın 65-69
Erkek/Kadın 70-74
Erkek/Kadın 75+
Kurumsal Takımlar Klasmanı

10K PARKURU
Erkek/Kadın Genel Klasman
Erkek/Kadın 16-17
Erkek/Kadın 18-34
Erkek/Kadın 35-39
Erkek/Kadın 40-44
Erkek/Kadın 45-49
Erkek/Kadın 50-54
Erkek/Kadın 55-59
Erkek/Kadın 60-64
Erkek/Kadın 65-69
Erkek/Kadın 70-74
Erkek/Kadın 75+
Kurumsal Takımlar Klasmanı

İlgili Haberler
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 3 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
Kerem Aktürkoğlu isyanı
NBA'de yarı final eşleşmesi belli oldu
NBA'de yarı final eşleşmesi belli oldu
Eski Beşiktaşlı Guti yıllar sonra itiraf etti
Şampiyonlar karşı karşıya
Şampiyonlar karşı karşıya
Beşiktaş'ta Şenol Güneş sürprizi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş sürprizi
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu. Transfer bitti
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu. Transfer bitti
Fransa yıkıldı. Yıldız oyuncu EURO 2024'te yok
Fransa yıkıldı. Yıldız oyuncu EURO 2024'te yok
Leverkusen kasırgası. Seri 47 maça çıktı
Leverkusen kasırgası. Seri 47 maça çıktı
Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Olympiakos destan yazdı
Ergin Ataman tutundu
Son Haberler
Özgür Demirtaş haklı çıktı ekrandakiler hala utanmadı. Özgür Hoca'nın 2 yıl önce söyledikleriyle dalga geçmişlerdi Gündem
Özgür Demirtaş haklı çıktı ekrandakiler hala utanmadı. Özgür Hoca'nın 2 yıl önce söyledikleriyle dalga geçmişlerdi
Beşiktaş Çaykur Rizespor ilk 11 belli oldu. Serdar Topraktepe'den flaş karar Spor
Beşiktaş Çaykur Rizespor ilk 11 belli oldu. Serdar Topraktepe'den flaş karar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir makam aracı da Mekke’den çıktı. Amerikan malı lüks araç oraya gittiğinde binsin diye alınmış Gündem
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir makam aracı da Mekke’den çıktı. Amerikan malı lüks araç oraya gittiğinde binsin diye alınmış
Her mahallede şubesi bulunan milyonların alışveriş yaptığı markette skandal görüntü! Ambalajın içinden fare çıktı Ekonomi
Her mahallede şubesi bulunan milyonların alışveriş yaptığı markette skandal görüntü! Ambalajın içinden fare çıktı
Alaca yunuslarının sörfçüyle dansı hayran bıraktı Video
Alaca yunuslarının sörfçüyle dansı hayran bıraktı
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 3 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 3 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
İsrail’den Türkiye’ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar. Şebekenin başı bakın kim çıktı Gündem
İsrail’den Türkiye’ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar. Şebekenin başı bakın kim çıktı