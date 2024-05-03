2. Çeşme Yarı Maratonu heyecanı

Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilecek ve Çeşme Belediyesinin ev sahipliği yapacağı organizasyona 21 ülkeden 1745 sporcu katılacak.

"Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!" sloganıyla koşulacak yarışta sporcular, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere 2 kategoride mücadele edecek.

Organizasyonda 21 kilometre koşusu, Çeşme'nin ihtişamlı manzarasını gözler önüne serecek. Çeşme kent merkezinde saat 08.00'de başlayacak yarışta sporcular, dünyada benzeri bulunmayan su altı kaynakları ile termallerinin merkezi Ilıca'dan ve Alaçatı'da rengarenk taş evlerin bulunduğu sokaklardan geçerek başlangıç noktasında finişe ulaşacak.

10 kilometre koşusunun startı ise saat 09.00'da Alaçatı kent merkezinde verilecek. Sporcular, dar sokakları, yel değirmenleri ve plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı'da başladıkları yarışı Çeşme'de tamamlayacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu, D-Smart'tan naklen yayımlanacak.

KATEGORİLER



21K PARKURU

Erkek/Kadın Genel Klasman

Erkek/Kadın 18-34

Erkek/Kadın 35-39

Erkek/Kadın 40-44

Erkek/Kadın 45-49

Erkek/Kadın 50-54

Erkek/Kadın 55-59

Erkek/Kadın 60-64

Erkek/Kadın 65-69

Erkek/Kadın 70-74

Erkek/Kadın 75+

Kurumsal Takımlar Klasmanı

10K PARKURU

Erkek/Kadın Genel Klasman

Erkek/Kadın 16-17

Erkek/Kadın 18-34

Erkek/Kadın 35-39

Erkek/Kadın 40-44

Erkek/Kadın 45-49

Erkek/Kadın 50-54

Erkek/Kadın 55-59

Erkek/Kadın 60-64

Erkek/Kadın 65-69

Erkek/Kadın 70-74

Erkek/Kadın 75+

Kurumsal Takımlar Klasmanı