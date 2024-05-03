Petrol fiyatı dünyada düşüyor bizde benzine zam geliyor

Brent petrolün fiyatı düşüyor. Türkiye'de benzine zam geliyor. Bu nasıl çelişki diye soracaksınız...Doğru nasıl bir orantı bu...

Uluslararası piyasalarda 84,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.48 itibarıyla 83,98 dolardan işlem gördü. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,22 dolardan fiyatlandı. Ural Petrolünün varili ise 74,86 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları,hem İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakereleriyle oluşan azalan arz endişesi hem de Fed'in faizi sabit tutmasıyla birlikte son 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ grubunun üretim kesintilesine gideceğine dair haberler petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırladı.Her iki grubun da günlük 2,2 milyon varillik kısıntıya gidebileceği ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,4 ile 85,77 dolar aralığının direnç, 83,03 ile 81,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR TÜRKİYE'DEN BENZİN ZAMLANIYOR

Dünyada petrol fiyatlarının düştüğü günlerde, hem benzine hem de motorine zam yapılması kafaları karıştırıyor. Benzin 28 kuruş, motorine ise 26 kuruş zamlandı. Benzinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43, 93 lira, Anadolu Yakası'nda 43,84 lira, Ankara'da 44,79 lira, İzmir de ise 45,07 lira olara 45 lirayı aştı.